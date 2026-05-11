福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校の生徒20人を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、男子生徒1人が死亡した事故。運転していた男性は自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕され、福島県警は同じ容疑でバスの運行会社を家宅捜索した。報道によると、運行を手配した新潟県五泉市のバス会社「蒲原鉄道」は5月6日夜の記者会見で、北越高校側からの依頼を受け、レンタカーのマイクロバスを手配したと説明。学校側