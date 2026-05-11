ファミリーマートの公式「X」アカウントが、冷凍食品「もっちり生地のチーズいももち」を紹介しています。【画像】やば…うまそ！コチラが「1個90kcal」冷凍食品のいももちです！「ガチでドハマリ」SNSで話題の冷凍食品公式アカウントは、「このチーズのとろ〜り感。完全に沼る。冷凍食品のいももち、1個90キロカロリー」とコメント。半分にカットされ、中に入ったとろっとしたチーズが見える「もっちり生地のチーズいももち