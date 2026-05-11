ファミリーマートの公式「X」アカウントが、冷凍食品「もっちり生地のチーズいももち」を紹介しています。

【画像】やば…うまそ！ コチラが「1個90kcal」冷凍食品のいももちです！

「ガチでドハマリ」SNSで話題の冷凍食品

公式アカウントは、「このチーズのとろ〜り感。完全に沼る。冷凍食品のいももち、1個90キロカロリー」とコメント。半分にカットされ、中に入ったとろっとしたチーズが見える「もっちり生地のチーズいももち」の写真を投稿しました。

「もっちり生地のチーズいももち」は、チーズフィリングを包み込んだもっちり食感のいももち。4個入りで、価格は332円（税込み）。過去にも販売され、人気のため復活を願う声が上がっていた商品です。

SNS上では、「ファミマのいももち、レンチンで神です」「ファミマの冷凍のチーズいももち世界一おいしいからみんな食べた方がいい」「チーズの量えぐぅ…！」「おいしすぎてこれがないと生きていけない状況」「ガチでドハマリしてる」「好きすぎて週1くらいで食べてる」「中のチーズが濃厚とろとろです、そのままで食べてもケチャップをつけてもうまいです」と絶賛する声が多数上がっています。