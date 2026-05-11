マンチェスター・シティ・ウィメンズが国内２冠に王手をかけた。女子FAカップ準決勝が10日に行われ、2016年以来、10年ぶり2度目のウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）優勝を決めたマンチェスター・シティと、2019−20シーズンからのリーグ連覇が「6」でストップしたチェルシーが対戦した。マンチェスター・シティではMF長谷川唯が先発出場し、MF藤野あおばがベンチスタートとなった一方、GK山下杏也加とMF大山愛笑はベンチ外