登録者114万人のYouTuber・ゆんさんが2026年5月9日、公式YouTubeチャンネル「ゆんちゃんねる」に公開した動画で、盗撮と尾行の被害に遭ったと訴えた。

ベビーカーを押す子連れの女性に追跡される

ゆんさんは23年5月30日に人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんと結婚し、24年4月に第1子となる長男「コルク」くん、25年10月10日には第2子となる次男「チルク」くんが誕生したと報告している。

「ストーカー被害に遭いました」と題した動画でゆんさんは、夫のシルクさんとともに登場。これまで何度も、自身や子どもたちに無断でスマホカメラを向けることをやめるよう訴えているものの「盗撮がなくならない」と嘆き、「盗撮だけじゃなくて、ちょっと最近エスカレートしてきて、私、ストーカーに遭いました。怖い」「ずっとつけられてる」と明かした。

ゆんさんによれば先日、ドラッグストアで買い物をしていたところ、店内でベビーカーを押している子連れの女性と一度すれ違ったという。以降、どこの棚に行ってもその女性とすれ違い、当初は「たまたまかな」と考えていたそう。しかし、曲がり角で何度もこちらの顔を見てきたことに違和感を覚え、早めに買い物を済ませてドラッグストアを後にする。すると、女性も後を追うように店を出てきたため、ゆんさんは次の目的地へと向かう中、大通りではなく路地を選んで歩いていたものの、ことごとくつけてきたという。

「ちゃんと詰めるところは詰めるよ」

そこでゆんさんは女性をまくために物陰に身を隠し、彼女の様子を覗き見した。すると、女性は立ち止まりベビーカーの下でバッグをゴソゴソと確認し始めた。ゆんさんは「時間稼ぎしてるのかな？」「こちらの様子をうかがってない？」と恐怖を感じ、目的地と全く違う方向にあるコンビニへ駆け込み、どうにかやり過ごしたという。

ゆんさんは、女性が恐らく背後からスマホを向けてきたとし、「（角を）曲がる時に私もチラッと見ると、明らかにおかしい。携帯の角度が」と語った。シルクさんは「なんでやるのかなぁ...ちょっと一歩踏みとどまって欲しいですね」といい、「『これ動画で注意喚起出してるだけでしょ』と思われたくないので「動画で『やめてくださいね』って言うだけで終わってないですからね」「ちゃんと詰めるところは詰めるよ」と釘を刺した。