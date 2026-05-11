セルティック前田大然のスーパーゴールへの称賛が止まらないスコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然がオールドファームで決めたスーパーゴールへの称賛が止まらない。SNS上ではファンが「世紀のゴール！」「一晩中見ていられる！」といったコメントが寄せられている。5月10日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第36節でセルティックはレンジャーズと対戦して3-1で勝利した。この試合で日本代表とし