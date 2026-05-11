セルティック前田大然のスーパーゴールへの称賛が止まらない

スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然がオールドファームで決めたスーパーゴールへの称賛が止まらない。

SNS上ではファンが「世紀のゴール！」「一晩中見ていられる！」といったコメントが寄せられている。

5月10日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第36節でセルティックはレンジャーズと対戦して3-1で勝利した。この試合で日本代表として2大会連続のワールドカップ出場にも期待がかかる前田が、2ゴールの活躍で勝利の立役者となっている。

なかでも特筆すべきはチーム3点目となった前田のこの試合2点目のゴールだ。前田は後半12分、左サイドからのクロスがこぼれたところのボールをトラップして浮かせると、そのままバイシクルシュートを放つ。これがゴールに決まって、セルティックがリードを2点に広げた。

前田は後半8分にも逆転ゴールを決めており、チームの勝利に大きく貢献。SNSでは「素晴らしい」「もう1000回くらい見たかも」「ただただ最高！」「なんて美しいゴール」「驚異的」「中村以来の歴史的なゴール」「まだ信じられない。超かっこいいゴール」「最高のゴールの一つ」「OMG」「100回見ても見飽きない」など、スーパーゴールに酔いしれた。

また、前田自身もセルティックが公式アカウントで投稿したスタンドも映る動画に対して、「この雰囲気が好きです」とチームカラーの緑と白のハートを付けて反応した。（FOOTBALL ZONE編集部）