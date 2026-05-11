【モデルプレス＝2026/05/11】声優・井口裕香が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。【写真】37歳人気声優、濡れ髪姿でふんわり美ボディ披露◆井口裕香、美ボディ披露井口は2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「＜物語