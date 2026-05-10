多次元制御機構よだかが7月1日、1stフルアルバムをリリースする。そのタイトルが『LAPLACEL』であることが発表となった。『LAPLACEL』は、物理学の用語“ラプラスの悪魔(Laplace’s demon)”と“天使の名前の接尾辞(〜el)”を掛け合わせ、“すべて”や“万能感”を意味する言葉として林が生み出した造語だ。同アルバムには、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダス