ケイリンで優勝した村瀬琶音選手（水色のウェア） 【岡山県高校総体2026】10日、玉野競輪場で自転車のトラック競技が行われました。 全国選抜大会とインターハイでの優勝経験がある村瀬琶音（水島工 3年）は、スプリントとケイリンそれぞれで力を見せて優勝。 2026年3月の選抜で4位に終わったケイリンでのリベンジを見据えていて「インターハイに向けて調子が上がってきている感覚はある。しっかり勝ってい