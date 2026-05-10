インスタグラムで告知ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが11日、TBS系「テレビ×ミセス」に出演する。2人は10日までにインスタグラムで告知。ファンの注目を集めている。三浦さんと木原さんはインスタグラムに共同で、「TBS 『テレビ×ミセス』5月11日（月）夜9時シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだら