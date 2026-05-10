月曜日は晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は関東の山沿いを中心に、にわか雨や雷雨の所がありそうです。沖縄や奄美は梅雨空が続き、雨が降ったりやんだりとなる見込みです。石垣島などの先島諸島や、小笠原諸島では、激しい雨の降る所もあるでしょう。日中の気温は日曜日より高い所もあり、広い範囲で25℃くらいまで上がる見込みです。大分県の日田で29℃と、30℃近くまで上がる所もあるでしょう。湿度が低くカラッとした陽気で