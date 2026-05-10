約１５０人の乗客ら帰国手続きへ【ジュネーブ＝船越翔】大西洋を航行したクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いでいる問題で、クルーズ船が１０日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着した。船には乗員や乗客約１５０人が残っており、一部の乗員を除いて帰国手続きに入る見通しだ。クルーズ船を巡っては、テネリフェ島の一部の住民が寄港に反対している。世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス・アダノム