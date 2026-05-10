「ひろぎんホールディングス」と大崎上島町は、企業誘致や子育て支援などに連携して取り組む協定を結びました。■大崎上島町谷川正芳町長「この島は色んな宝物がある。ぜひそれを世に問うていいものにしていこう」大崎上島町で開かれた連携協定の締結式。広島銀行を中核とする「ひろぎんホールディングス」が町と協力し、地方創生に取り組みます。自治体と連携協定を結ぶのは初めての試みです。企業誘致や移住の促進