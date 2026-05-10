きょうは全国各地で青空が広がり、広くお出かけ日和となるでしょう。北日本などで風が強かった所もきょうは弱まり、穏やかな１日となりそうです。梅雨入りしている沖縄は、天気が崩れる予想です。予想最高気温は北日本は平年より高く、季節先取りの陽気となるでしょう。東日本と西日本はこの時季らしい気温となり、湿度が低いため、カラッとした暑さとなりそうです。あすも高気圧に覆われて、広く日差しがある見込みです。火曜日か