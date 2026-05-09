■全国の10日（日）の天気本州付近は高気圧に覆われるでしょう。西日本から北日本は、広い範囲で晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。ただ、北日本では、風がやや強く吹く所がありそうです。また、西日本から北日本は空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。沖縄は、梅雨前線の影響で雨が降るでしょう。最低気温は全国的に9日（土）より低く、朝はヒンヤリしそうです。日中の気温は、北日本で9日より