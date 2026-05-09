ソフトバンクは８日、ロッテ戦（みずほペイペイ）で６―５のサヨナラ勝ちを収めた。２点を追う９回に栗原の９号ソロで１点差に迫ると、牧原大の適時二塁打で同点に追いつき、最後は谷川原が右翼線へ劇打を放って試合を決めた。３回に近藤の８号２ランで先制するも、先発の上沢が６回無死満塁から３点を失い、代わったヘルナンデスも勢いを止められずこの回一挙５失点。中盤に暗転したゲームを驚異の粘りで、見事にひっくり返した。

先発の柱である上沢の登板試合を落とさなかった事実は大きい。開幕ローテーションを担ったスチュワート、徐若熙、大関が二軍再調整中。先発陣の立て直しが急務の中、開幕から抜群の安定感を誇った上沢が６回途中５失点と振るわなかったのは不穏だっただけに、勝利が嫌な空気を一掃した。

この日の試合前、小久保監督は報道陣から野手に関する質問に一通り回答すると「まあ、野球は投手なんで。投手の整備がすべて」と吐露。心の声が漏れるかのようだった。

長いペナントレースを制するには、先発投手の質と量がものを言う。勝敗の重みが増す「勝負の秋」に向けて、信頼できる先発陣をいかに構築できるか。「当然いろいろな策を考えているが、もともと開幕ローテに入った（二軍再調整中の）３人がなんとか復調してくれないとやっぱり厳しい」（倉野チーフ投手コーチ）。ファームで本来の輝きを取り戻すべく時間を与えられたスチュワート、徐若熙、大関の復調をスムーズに導くことが本当の意味でチームに希望をもたらすことは言うまでもない。

この日、小久保監督は徐若熙について「球は悪くない。アプローチは決まっている。メカニックじゃないところで変えた方がいい。（そこがハマれば）いきなり変わる可能性もある」と言及。一定の方向性が見えていることを明かし、早期復調を期待させた。

若い選手を登用してチーム内の競争力を高めながら、序盤戦をいかに辛抱できるか。秋につながる勝負どころを迎えている。