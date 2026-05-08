◇パ・リーグロッテ5―6ソフトバンク（2026年5月8日みずほPayPayドーム）2点リードの9回に4番手として登板したクローザーの横山が大誤算で悪夢の逆転サヨナラ負け。4連敗で20敗に到達し、借金も今季ワーストの7に膨らんだ。先発の広池は3回2死二塁から近藤に先制ソロを浴びたが、6回を4安打3失点と力投。宮崎出身の九州男児は昨年8月15日以来となる福岡で勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたが、先発としての初勝利