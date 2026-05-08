ファーム中日戦プロ野球、西武の仲三優太外野手が8日、中日とのファーム交流戦（カーミニーク）に「3番・左翼」で先発出場。片膝をつきながらフルスイングし、右翼席に豪快な3ランホームランを放った。23歳の確信歩きの一発に、ファンからは称賛が集まっている。1点リードの2回2死二、三塁。仲三は中日先発・松木平の内角のカットボールを弾き返した。豪快すぎるフルスイングでややバランスを崩し、打席内で左膝をつきながら打