ファーム中日戦

プロ野球、西武の仲三優太外野手が8日、中日とのファーム交流戦（カーミニーク）に「3番・左翼」で先発出場。片膝をつきながらフルスイングし、右翼席に豪快な3ランホームランを放った。23歳の確信歩きの一発に、ファンからは称賛が集まっている。

1点リードの2回2死二、三塁。仲三は中日先発・松木平の内角のカットボールを弾き返した。豪快すぎるフルスイングでややバランスを崩し、打席内で左膝をつきながら打球を見送ると、打球は大きな弧を描き、ライトスタンドへ。右翼手もすぐさま追うのを諦める特大アーチだった。

仲三は先月7日のソフトバンク戦で1軍初アーチを記録。ファームでは今季7号となる一発を、中継したスポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが「衝撃 片膝をついて見送った 仲三優太 驚愕の3ランホームラン」として動画で公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。

「かっこいー！膝突きホームラン！」

「一軍でもこういう変態的なバッティングすれば良いんよねぇ」

「これが一軍で見たいのよ」

「膝つきスイングで特大ホームラン！これを1軍の試合で見せてほしい」

「まじで一軍で打ってくれや。その長打が武器なんやから」

また「エイドリアン・ベルトレーかよw」と、片膝がつくほどのフルスイングが代名詞だった元大リーガーになぞらえる声もあった。仲三は大阪桐蔭高から2020年ドラフト7位で西武入団の23歳。6年目の今季、登録名を本名の「仲三河優太」から「仲三優太」に変更した。



（THE ANSWER編集部）