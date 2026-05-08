左足関節脱臼骨折で入院していたタレントの松本明子（60）が8日、自身のインスタグラムを更新。親族でもある人気俳優らが見舞いに訪れた際の一幕を公開した。【写真】夫の本宮泰風とやっぱり似てる！原田夫妻との3ショットを公開した松本明子松本は「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き出すと、自身の夫・本宮泰風の実兄で、俳優の原田龍二と原田愛夫妻が見まいに訪れた際に撮影したショットを公開。「親戚トークで水