黒沢清監督が初の時代劇に挑んだ映画『黒牢城（読み：こくろうじょう）』（6月19日公開）の撮影現場レポートとメイキング写真が解禁された。中でも主演の本木雅弘と菅田将暉による“演技合戦”について、黒沢監督は「見もの」と太鼓判を押している。【画像】菅田将暉、宮舘涼太、オダギリジョーらそのほかのメイキング写真原作は、第166回直木賞、第12回山田風太郎賞をはじめ、“史上初4大ミステリーランキング制覇”を果たし