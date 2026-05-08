俳優の當真あみが8日、都内で行われた舞台『ハムレット』囲み取材に登場。初の舞台出演で試行錯誤したことを明かした。【写真】おにあいすぎる…オフィーリアの衣装で登場した當真あみ當真は、王子・ハムレットの恋人であるオフィーリアを演じる。當真にとって約1ヶ月の稽古期間は「たくさん学ぶことがあり、自分の中でも深めていけた期間」だという。稽古では演出のデヴィッド・ルヴォー氏から、“今起きていることや感じてい