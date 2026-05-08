多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANA・MINA・JEONGYEONが、スウィートより8日発売のカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1DAY」のマンスリータイプ「SWEET 1MONTH」のイメージモデルに起用された。【ライブ写真】メンバーソロショットも！TWICE『THIS IS FOR』ツアー国立競技場公演の写真がたっぷり「SWEET 1DAY」は、コンセプトごとに異なる3ブランドを展開し、多様なニーズに応えるカラーコンタクトレンズシリーズ