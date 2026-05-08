TWICE・SANA、MINA、JEONGYEON“女神に覚醒” 異なるイメージで強い眼差しを魅せる
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANA・MINA・JEONGYEONが、スウィートより8日発売のカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1DAY」のマンスリータイプ「SWEET 1MONTH」のイメージモデルに起用された。
【ライブ写真】メンバーソロショットも！TWICE『THIS IS FOR』ツアー国立競技場公演の写真がたっぷり
「SWEET 1DAY」は、コンセプトごとに異なる3ブランドを展開し、多様なニーズに応えるカラーコンタクトレンズシリーズ。今回新たにマンスリータイプを展開し、デザイン性とコストパフォーマンスを両立した日常使いしやすい仕様に構築された。
イメージモデルに起用された3人はそれぞれ異なるタイプのレンズを着用し、美しさを表現する。SANAが着用するのは、“主役カラコン”RADIRIS。「どんな時も自分自身が主役」をコンセプトに、繊細なグラデーションと立体感が演出された日常のスタンダードとして楽しめる商品。
MINAは、「女神カラコン」MEVILAGEを着用。清楚さと艶めきを両立し、素の魅力を引き出す透明感あふれるレンズで、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせる。
JEONGYEONは、「覚醒カラコン」GIRL CRUSHを着用する。「もう一段階上の私へ」をコンセプトに、クールでモードなカラーバリエーションで、媚びない強さと意志を感じさせるまなざしを披露した。
3人が着用する商品は、8日よりECサイトおよびMEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店、11日より全国のドン・キホーテ店舗にて販売予定。さらに購入者限定キャンペーンとして対象商品を2箱同時に購入した人には、オリジナルトレカを1枚プレゼントする。実施期間は、発売開始日の8日〜なくなり次第終了となる。
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「SWEET 1DAY」は、コンセプトごとに異なる3ブランドを展開し、多様なニーズに応えるカラーコンタクトレンズシリーズ。今回新たにマンスリータイプを展開し、デザイン性とコストパフォーマンスを両立した日常使いしやすい仕様に構築された。
MINAは、「女神カラコン」MEVILAGEを着用。清楚さと艶めきを両立し、素の魅力を引き出す透明感あふれるレンズで、大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせる。
JEONGYEONは、「覚醒カラコン」GIRL CRUSHを着用する。「もう一段階上の私へ」をコンセプトに、クールでモードなカラーバリエーションで、媚びない強さと意志を感じさせるまなざしを披露した。
3人が着用する商品は、8日よりECサイトおよびMEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店、11日より全国のドン・キホーテ店舗にて販売予定。さらに購入者限定キャンペーンとして対象商品を2箱同時に購入した人には、オリジナルトレカを1枚プレゼントする。実施期間は、発売開始日の8日〜なくなり次第終了となる。