2児の母で、タレントの柳原可奈子（40）が、生まれつきの脳性まひを患う6歳の長女と、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子を公開した。【映像】柳原可奈子、特別支援学校に入学した長女柳原は2023年4月、Instagramのアカウントを開設するとともに、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた。以降、特別支援学校用のバギーに長女を乗せて、ピクニックを楽しむ姿や入学式の様子、付き添い登校したことな