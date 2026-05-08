2児の母で、タレントの柳原可奈子（40）が、生まれつきの脳性まひを患う6歳の長女と、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子を公開した。

【映像】柳原可奈子、特別支援学校に入学した長女

柳原は2023年4月、Instagramのアカウントを開設するとともに、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた。以降、特別支援学校用のバギーに長女を乗せて、ピクニックを楽しむ姿や入学式の様子、付き添い登校したことなど、長女との日常を発信してきた。

家族で訪れたUSJでの様子を公開

2026年5月5日の更新では、家族で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告。「『ジョーズ』や、映画も大好きな『シング・オン・ツアー』など長女がバギーのまま乗れるものを、家族みんなで楽しめました。



次女はピーチ姫と写真撮影をリクエスト。並んでいる間は『ポーズどうする？』なんて話していたのに、いざ目の前にすると大緊張。あとから写真を見返しながら、『これすればよかった…』とピーチのプリンセスポーズを再現している姿がなんとも可愛くて成長を感じたよ」と綴った。

この投稿にファンからは、「色々体験させてあげて、涙がでます、良いご夫婦」「お姉ちゃんは かなこさんにドンドン似てきてますねー」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）