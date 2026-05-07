消火栓標識は4月9日(木)、プロレスラー近藤修司選手を応援する「推し活看板」を、ファンの提供により都内3カ所の消火栓標識に設置した。個人が推し活のために協賛枠を活用するのは、創業70年の歴史上初めてのこと。設置当日は近藤選手本人も足を運び、記念すべき日となった。推し活が示す「消火栓標識」協賛枠の新たな活用可能性「消火栓標識」とは、火災の際に速やかに水を供給できるよう、地下にある「消火栓」の位置を示す標識