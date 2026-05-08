俳優の相武紗季（40）が第18回ベストマザー賞の俳優部門を受賞し、7日に都内で行われた授賞式に出席した。【映像】息子の言葉に思わず笑みをこぼす相武紗季2016年に結婚し、翌年に長男を出産。2020年には長女が生まれ、現在は2児の母である相武。今回の俳優部門での受賞を受けて、長男からは意外な言葉をかけられたという。相武「子どもたちに一番最初に、『本当に私でいいのかな』と不安があるときに聞いた。息子は『こんなに