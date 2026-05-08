将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。盤上では両者の深い構想がぶつかり合う緊迫した展開が続いているが、そんな中で絶対王者を襲ったまさかの“お茶ハプニング”に、ファンの注目が集まる一幕があった。【映像】大丈夫！？“お茶ハプニング”の一部始終思わぬ