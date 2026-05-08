昨年40年ぶりの続編の製作が発表され、再び熱い視線が注がれている1980年代を代表する名作アドベンチャー『グーニーズ』が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて6月5日に放送されることが決まった。【写真】少年少女アドベンチャー映画の金字塔！『グーニーズ』場面写真ギャラリー本作は、海賊の秘宝を巡り、ハラハラドキドキの冒険が繰り広げられるアドベンチャー映画。製作総指揮はスティーヴン・スピ