『グーニーズ』が金曜ロードショーで6.5放送！ 吹き替え声優陣に野沢雅子ら
昨年40年ぶりの続編の製作が発表され、再び熱い視線が注がれている1980年代を代表する名作アドベンチャー『グーニーズ』が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて6月5日に放送されることが決まった。
【写真】少年少女アドベンチャー映画の金字塔！ 『グーニーズ』場面写真ギャラリー
本作は、海賊の秘宝を巡り、ハラハラドキドキの冒険が繰り広げられるアドベンチャー映画。製作総指揮はスティーヴン・スピルバーグ、監督は『オーメン』（1976）、『リーサル・ウェポン』シリーズのリチャード・ドナー。脚本は、後に監督として『ホーム・アローン』シリーズや、『ミセス・ダウト』（1993）など世界的大ヒットを送り出したクリス・コロンバス。
主人公・マイキー役は、後に『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズにも出演するショーン・アスティン。その兄・ブランド役は、後に『アベンジャーズ』シリーズの最強のヴィラン“サノス”を演じることになるジョシュ・ブローリン。
お調子者のマウス役には、前年に同じくスピルバーグ製作総指揮の『グレムリン』（1984）にも出演、その後『スタンド・バイ・ミー』（1986）にも出演したコリー・フェルドマン。アンディ役には、翌年、青春映画『ルーカスの初恋メモリー』で主要キャストを務めるケリー・グリーン。
発明家の中国系の少年データ役には、スピルバーグ監督の『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』（1984）に出演して人気を博したキー・ホイ・クァン。一時期裏方に回っていたが、2022年に俳優に本格復帰し『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）でアカデミー賞助演男優賞を受賞。
そして吹き替えは、神バージョンといわれるTBS版。マイキー役の藤田淑子、マウス役の野沢雅子ほか、そうそうたるレジェンド声優が参加した配信では見る事ができない吹き替え版だ。
映画『グーニーズ』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて6月5日21時放送（5分拡大）。
【写真】少年少女アドベンチャー映画の金字塔！ 『グーニーズ』場面写真ギャラリー
本作は、海賊の秘宝を巡り、ハラハラドキドキの冒険が繰り広げられるアドベンチャー映画。製作総指揮はスティーヴン・スピルバーグ、監督は『オーメン』（1976）、『リーサル・ウェポン』シリーズのリチャード・ドナー。脚本は、後に監督として『ホーム・アローン』シリーズや、『ミセス・ダウト』（1993）など世界的大ヒットを送り出したクリス・コロンバス。
お調子者のマウス役には、前年に同じくスピルバーグ製作総指揮の『グレムリン』（1984）にも出演、その後『スタンド・バイ・ミー』（1986）にも出演したコリー・フェルドマン。アンディ役には、翌年、青春映画『ルーカスの初恋メモリー』で主要キャストを務めるケリー・グリーン。
発明家の中国系の少年データ役には、スピルバーグ監督の『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』（1984）に出演して人気を博したキー・ホイ・クァン。一時期裏方に回っていたが、2022年に俳優に本格復帰し『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）でアカデミー賞助演男優賞を受賞。
そして吹き替えは、神バージョンといわれるTBS版。マイキー役の藤田淑子、マウス役の野沢雅子ほか、そうそうたるレジェンド声優が参加した配信では見る事ができない吹き替え版だ。
映画『グーニーズ』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて6月5日21時放送（5分拡大）。