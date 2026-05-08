きょう（金）の朝は全国的にくもりのところが多くなるでしょう。西日本では朝から昼過ぎにかけて所々でにわか雨がありますが、次第に晴れ間が出てきそうです。北陸から北日本では、日本海の低気圧の影響で、各地で雨が降り天気は下り坂となるでしょう。沖縄地方では梅雨前線の影響でお昼頃から雨が降る見込みです。北日本や沖縄地方では発雷確率も高いため、急な雷雨にご注意ください。また、気温が上がる関東でも北部を中心に午後