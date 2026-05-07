8日（金）は低気圧や湿った空気の影響で、北日本や北陸では雨が降り、雷雨になる所もあるでしょう。東日本太平洋側や西日本も雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。ただ、西日本は午後、次第に天気が回復に向かうでしょう。前線が通過する沖縄は雨や雷雨となりそうです。最高気温は7日（木）と同じくらいか低くなる所が多いですが、それでも関東以西では25℃前後まで気温が上がり、少しムシっとした体感となる見通しで