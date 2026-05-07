日本企業の問題点とは何か。医師の和田秀樹さんは「前頭葉の萎縮が始まる40代以上が管理職の多数派を占めているのは問題だ。前頭葉が老化すると意欲が低下し、環境の変化に適応しにくくなるので、『前例踏襲』路線を選んでしまう傾向が強くなる」という――。※本稿は、和田秀樹『老人は「キレる」くらいでちょうどいい』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AzmanL※写真はイメージです -