3-0判定勝ちで防衛に成功ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）は2日、東京ドームでの防衛戦で元4階級制覇王者・井岡一翔（志成）に3-0判定勝ち。ラッシュでダウンを奪った直後に見せた動きが話題となっている。井上は井岡相手に完勝を収めた。2回、高速コンビネーションから最初のダウンを奪った。ファンの視線が集まったのが、この直後だ。両拳を突き上げるガッツポーズも、パンチに勝るとも劣らないスピー