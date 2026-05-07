俳優の細田佳央太（24）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。超人気ロックバンドメンバーとの交流について語った。細田は芸能界で仲が良い人を問われ「ドラマきっかけでミセスの大森さんとか。1回ご飯に行かせていただいて」と「Mrs.GREENAPPLE」の大森元貴と交流があると明かした。知り合ったきっかけは「もともと僕が高校生の時から好きだったんですけれども、たまたま大森さんが