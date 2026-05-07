株式会社BANDAI SPIRITSホビーディビジョンは、ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」内にて、ファンの声を再販検討に活かす新たな取り組み「ガンプラ再販会議」を5月12日より開始することを発表しました。これは、膨大なラインナップを誇るガンプラの中から「今、誰が、どのキットを求めているのか」を継続的に把握し、本当に作りたい人のもとへキットを届けることを目的とした新たな取