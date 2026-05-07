【モデルプレス＝2026/05/07】日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は5月7日から、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、店頭メニューおよびデリバリーメニューの商品価格（税込）を改定すると発表。「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」などの一部商品が値上げされる。【写真】ケンタッキー、5月7日から価格改定された店頭メニュー一覧◆ケンタッキー、一部商品の値上げを発表日本KFCでは、原材料