ケンタッキー、一部商品値上げを発表「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」など 5月7日から
【モデルプレス＝2026/05/07】日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は5月7日から、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、店頭メニューおよびデリバリーメニューの商品価格（税込）を改定すると発表。「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」などの一部商品が値上げされる。
【写真】ケンタッキー、5月7日からの店頭メニュー価格一覧
日本KFCでは、原材料価格の高騰が続くなかでも「安全・安心な商品」を届けるため、これまでコスト削減や業務効率化に努めてきたが、エネルギー費や物流費をはじめとする関連コストの上昇が長期化していることを受け、今後も品質とサービスを維持しながら安定的に商品を提供していくため、価格改定を実施することを発表した。
主な店頭単品メニューの価格改定幅（税込）は、「オリジナルチキン」が20円、「骨なしケンタッキー」が20円、ドリンク類各サイズが20円など。定番バーガー（「チキンフィレバーガー」「辛口チキンフィレバーガー」「チーズチキンフィレバーガー」「ダブルチキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」）およびセットメニューについては、価格を据え置きする。
価格改定とあわせて、人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」を通常価格の半額で楽しめる「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、6月2日までの27日間限定で実施。加えて、KFC会員限定キャンペーンとして、5月7日から6月2日まで、「週替わりサイドクーポン」を配信。「ポテト（S）」「コールスロー（S）」「チョコパイ」「ビスケット」を週替わりで半額にて提供し、期間中さまざまなサイドメニューをお得に楽しめる施策を用意している。
さらに、「ケンタランチ」では、1月から新たな価格帯として「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」の“550（ゴーゴー）コンビ”を販売。KFC自慢のバーガーに「ポテト（S）」を組み合わせ、各550円で楽しめるコンビで、平日・土日を問わず毎日10時から15時までのランチタイム限定で販売している。（modelpress編集部）
オリジナルチキン1ピース：310円 → 330円
骨なしケンタッキー1ピース：310円 → 330円
トクトクパック4ピース：1,540円 → 1,590円
トクトクパック6ピース：2,190円 → 2,390円
トクトクパック8ピース：2,940円 → 2,990円
とりの日パック：1,250円 → 1,290円
ポテトL：430円 → 490円
ポテトBOX：910円 → 990円
ポテトサイズアップ S→L：140円 → 200円
ドリンクS：250円 → 270円
ドリンクM：270円 → 290円
ドリンクL：320円 → 340円
挽きたてリッチコーヒー：270円 → 290円
リプトンホットティー：270円 → 290円
【各種デリバリーサービス】
オリジナルチキン1ピース：390円 → 450円
骨なしケンタッキー1ピース：390円 → 450円
トクトクパック4ピース：1,990円 → 2,150円
トクトクパック6ピース：2,990円 → 3,230円
バーガーパック：2,490円 → 2,610円
ポテトL：550円 → 640円
ポテトBOX：1,150円 → 1,340円
ドリンクM：380円 → 390円
【KFCデリバリー】
バーガーパック：1,980円 → 2,060円
デリバリー3名様パック：2,820円 → 2,980円
ディナー用デリバリー3名様パック：2,690円 → 2,820円
ファミリーバーガーパック：2,980円 → 3,140円
ディナー用ファミリーバーガーパック：2,850円 → 2,980円
パーティーパック：3,500円 → 3,850円
超パーティーパック：4,950円 → 5,440円
デリバリーの日パック15日：2,950円 → 3,150円
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【写真】ケンタッキー、5月7日からの店頭メニュー価格一覧
◆ケンタッキー、一部商品の値上げを発表
日本KFCでは、原材料価格の高騰が続くなかでも「安全・安心な商品」を届けるため、これまでコスト削減や業務効率化に努めてきたが、エネルギー費や物流費をはじめとする関連コストの上昇が長期化していることを受け、今後も品質とサービスを維持しながら安定的に商品を提供していくため、価格改定を実施することを発表した。
価格改定とあわせて、人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」を通常価格の半額で楽しめる「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、6月2日までの27日間限定で実施。加えて、KFC会員限定キャンペーンとして、5月7日から6月2日まで、「週替わりサイドクーポン」を配信。「ポテト（S）」「コールスロー（S）」「チョコパイ」「ビスケット」を週替わりで半額にて提供し、期間中さまざまなサイドメニューをお得に楽しめる施策を用意している。
さらに、「ケンタランチ」では、1月から新たな価格帯として「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」の“550（ゴーゴー）コンビ”を販売。KFC自慢のバーガーに「ポテト（S）」を組み合わせ、各550円で楽しめるコンビで、平日・土日を問わず毎日10時から15時までのランチタイム限定で販売している。（modelpress編集部）
◆ケンタッキーフライドチキン 価格改定 店頭メニュー（5月7日から）
オリジナルチキン1ピース：310円 → 330円
骨なしケンタッキー1ピース：310円 → 330円
トクトクパック4ピース：1,540円 → 1,590円
トクトクパック6ピース：2,190円 → 2,390円
トクトクパック8ピース：2,940円 → 2,990円
とりの日パック：1,250円 → 1,290円
ポテトL：430円 → 490円
ポテトBOX：910円 → 990円
ポテトサイズアップ S→L：140円 → 200円
ドリンクS：250円 → 270円
ドリンクM：270円 → 290円
ドリンクL：320円 → 340円
挽きたてリッチコーヒー：270円 → 290円
リプトンホットティー：270円 → 290円
◆ケンタッキーフライドチキン 価格改定 デリバリーメニュー（5月7日から）
【各種デリバリーサービス】
オリジナルチキン1ピース：390円 → 450円
骨なしケンタッキー1ピース：390円 → 450円
トクトクパック4ピース：1,990円 → 2,150円
トクトクパック6ピース：2,990円 → 3,230円
バーガーパック：2,490円 → 2,610円
ポテトL：550円 → 640円
ポテトBOX：1,150円 → 1,340円
ドリンクM：380円 → 390円
【KFCデリバリー】
バーガーパック：1,980円 → 2,060円
デリバリー3名様パック：2,820円 → 2,980円
ディナー用デリバリー3名様パック：2,690円 → 2,820円
ファミリーバーガーパック：2,980円 → 3,140円
ディナー用ファミリーバーガーパック：2,850円 → 2,980円
パーティーパック：3,500円 → 3,850円
超パーティーパック：4,950円 → 5,440円
デリバリーの日パック15日：2,950円 → 3,150円
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