史上最高のカスタマイズ性アウトモビリ・ランボルギーニは、4月21〜26日に開催されたミラノデザインウィーク2026にて、スーパーSUV『ランボルギーニ・ウルスSE』の特別仕様『テットネロ・カプセル』を発表した。630台限定となる。【画像】スーパーSUV『ランボルギーニ・ウルスSE』に、630台の特別仕様『テットネロ・カプセル』登場！全13枚ウルスSEは、4LのV8ツインターボとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド。総出