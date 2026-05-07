「1カ月以内に公開するかも」と発言し期待高まる！テスラ「ロードスター」はラインナップの頂点に位置づけられる電動スポーツカー。そんなロードスターの新型モデルについて、テスラのイーロン・マスクCEOの発言に注目です。【画像】超カッコイイ！ これが新型「ロードスター」の姿です！ 画像を見る！（23枚）2026年4月22日の2026年第1四半期決算にて、マスクCEOは「1カ月以内に公開できるかもしれない」と発言しました。