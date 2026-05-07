青森県で6日、初めて「緊急銃猟」でクマが駆除されました。6日午後1時ごろ、八戸市の住宅街で体長約1メートルのツキノワグマが確認されました。八戸市などが協議した結果、2025年9月に導入された「緊急銃猟」を青森県内で初めて実施しました。県内ではツキノワグマの目撃情報が相次いでいることから、4月から出没警報が発表されています。