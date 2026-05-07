◆米大リーグアストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３２）が１回１９球を投げて腰の痛みを訴えて緊急降板したが、試合後には、軽症であることを強調した。グラスノーは初回、先頭のマシューズに先頭弾を被弾。２回のマウンドに向かって投球練習を行った際に腰痛を訴えて緊急降板となるアクシデントに見舞われた。これまでも腰痛に苦しめ