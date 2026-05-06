俳優の白石麻衣さんは5月6日、自身のInstagramを更新。色白の美脚が際立つ衣装姿を披露しました。【写真】白石麻衣、美脚際立つ衣装姿「あかん可愛い」白石さんは「今夜19時から『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に出演いたします よろしくお願いします！」とつづり、2枚の写真を投稿しています。同日19時から日本テレビ系で放送の『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』での衣装姿を公開。2枚目では、アシンメトリーのワン