◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手がプロ最長６回２／３を投げて５失点。２敗目を喫した。今後は一度、出場選手登録を外れることも決定。杉内俊哉投手チーフコーチは「（抹消中に）修正というよりは、しっかり体を一回リフレッシュ、リセットしてもらって。前回ちょっと休んだ時はすごいボールも元気になりましたから。今年は、１年間（通じて）中６日では回さない