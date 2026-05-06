元メジャーリーガーの上原浩治が、きょう6日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）に登場する。【写真】上原浩治、矢部浩之＆黒田有らと「ゼニ」ポーズナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は「人生の決断！成功にベットできるかSP」と題し、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、