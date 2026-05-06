俳優・深田恭子（43）の喜びの報告に、祝福の声が数多く寄せられている。【映像】深田恭子の水着姿Instagramでは、水着姿で大好きなサーフィンを満喫したことや、妹の子どもにミルクをあげている姿など日常の様子を発信している深田。笑顔の最新ショットに反響約2カ月半ぶりとなる2026年5月5日の投稿では、花束を抱えた笑顔の最新ショットを披露している。「皆様お久しぶりです。私は先日うれしいことに、歴代の元マネージ