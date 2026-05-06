第38回かしわ記念第38回かしわ記念（Jpn1＝ダート1600メートル）が5日、船橋競馬場で開催され、川田将雅騎乗のウィルソンテソーロが優勝した。プレゼンターとして現れた超人気俳優に、ネット上も騒然となった。船橋に降臨したのは俳優・山下智久だった。船橋市出身で、4月に同競馬場パークオフィシャルアンバサダーに就任していた。ネクタイ、シャツも黒のスーツ姿で登場。表彰式で川田騎手に花束を手渡し、記念撮影も行った