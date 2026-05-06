江別市の市道交差点で、横断歩道を渡っていた歩行者が、軽乗用車にはねられる事故があり、歩行者の84歳の男性が搬送先の病院で死亡しました。事故があったのは、江別市錦町の信号機のある市道交差点です。きのう午後7時20分ごろ、横断歩道を渡っていた江別市幸町の三好康雄さん・84歳が、右から走ってきた軽乗用車にはねられました。三好さんは意識のある状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察により